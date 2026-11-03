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Ситуація зі світлом на Харківщині, Вінниччині та Житомирщині – найскладніша

Події 10:40   03.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ситуація зі світлом на Харківщині, Вінниччині та Житомирщині – найскладніша Зображення створене ШІ

Десять регіонів України потрапили під російські удари цієї ночі, сказав на брифінгу перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов. Насамперед йдеться про об’єкти енергетики. Найскладніша ситуація з електропостачанням – у трьох областях, серед них – і Харківська. 

“Росія завдала прицільних ударів ракетами та безпілотниками по електростанціях, підстанціях систем передачі й розподілу електричної енергії та теплоелектроцентралях”, – зазначив Некрасов.

Лише за останню добу росіяни атакували енергооб’єкти в Україні понад 20 разів. Таким чином, найскладніша ситуація склалася у Вінницькій, Житомирській та Харківській областях. Саме в цих регіонах енергетична інфраструктура зазнала найбільших пошкоджень. Зважаючи на це у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях вимушено запровадили аварійні відключення.

Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах та уражених об’єктах. Ці роботи відбуваються без вихідних і цілодобово. Також на сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Просимо з розумінням поставитись до вимушених відключень електричної енергії. Енергетики змушені застосовувати графіки, бо вони допомагають балансувати енергетичну систему“, – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Вже вранці 3 листопада в пресслужбі мерії повідомили, що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також спостерігається нестабільна напруга в електромережі. У КП «Харківський метрополітен» додали: через нестабільну напругу можуть затримуватися і потяги підземки. Також скасували частину маршрутів електротранспорту.

Читайте також: Зеленський закликав готуватися до тривалих відключень світла, атаки FPV

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 10:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найскладніша ситуація з електропостачанням – у трьох областях, серед них – і Харківська. ".