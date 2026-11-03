За добу на Харківщині постраждали 114 людей, загиблих – двоє

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 3 листопада розповів, що внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, постраждали – 114 мешканців.

“У м. Харків постраждали 64 людини; у м. Ізюм загинув 44-річний чоловік, постраждали 34 людини, зокрема отримав гостру реакцію на стрес 11-річний хлопчик, зазнали поранень дівчатка 14 та 10 років; у с. Приморське Печенізької громади 8 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Чугуїв 5 людей зазнали поранень і одна людина отримала гостру реакцію на стрес; у с. Черкаська Лозова Малоданилівської громади загинув 51-річний чоловік, дістав гостру реакцію на стрес 57-річний чоловік; на трасі Золочів – Дергачі поранено 71-річного чоловіка”, – написал Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

чотири ракети;

шість КАБів;

дві РСЗВ;

п’ять БпЛА типу “герань-2”;

11 fpv-дронів;

47 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.