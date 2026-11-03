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Десяток боїв було за добу на півночі від Харкова – Генштаб

Україна 08:15   03.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Десяток боїв було за добу на півночі від Харкова – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 3 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв. Більшість із них зафіксували на півночі регіону.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували десять разів біля Ізбицького, Графського, Вовчанських Хуторів, Охрімівки, Чугунівки та Амбарного.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми в районі Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень. Учора противник завдав 68 авіаційних ударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8297 дронів-камікадзе та здійснили 2491 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 61 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 08:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 3 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв. Більшість із них зафіксували на півночі регіону.".