Десяток боїв було за добу на півночі від Харкова – Генштаб

Вранці 3 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв. Більшість із них зафіксували на півночі регіону.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували десять разів біля Ізбицького, Графського, Вовчанських Хуторів, Охрімівки, Чугунівки та Амбарного.

На Куп’янському – ЗСУ відбили три штурми в районі Радьківки.

“Протягом минулої доби зафіксовано 206 бойових зіткнень. Учора противник завдав 68 авіаційних ударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8297 дронів-камікадзе та здійснили 2491 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 61 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Втрати росіян сьогодні такі: