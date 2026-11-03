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У Харкові частково зникли гаряча вода та опалення, затримується метро

Події 07:15   03.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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У Харкові частково зникли гаряча вода та опалення, затримується метро

Вранці 3 листопада у пресслужбі мерії повідомили, що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням, подачею гарячої води, а також – спостерігається нестабільна напруга в електромережі.

Тимчасові перебої з подачею тепла та гарячої води спостерігаються у частині Харкова, пишуть у мерії.

“Профільні служби вживають всі необхідні заходи для відновлення послуг в найкоротший термін”, – зазначили у повідомленні.

Тим часом у КП “Харківський метрополітен” додали: у зв’язку з нестабільною напругою можуть затримуватись і потяги підземки.

Нагадаємо, близько 03:20 у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про балістику та КАБи. Жителі міста повідомляли, що в окремих районах відключилася електрика. Тим часом Повітряні сили ЗСУ послідовно попередили про ракету на Зміїв та КАБах на Харків.

Читайте також: Як 3 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графік

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 3 листопада у пресслужбі мерії повідомили, що через нічну російську атаку в Харкові почалися проблеми з теплопостачанням".