Маркуванням “Блакитний щит” помітять понад 150 об’єктів на Харківщині

Міжнародний розпізнавальний знак “Блакитний щит” з’явиться на пам’ятниках та закладах культури Харківської області. Це дозволить привернути міжнародну увагу до їхнього захисту, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок збройної російської агресії на Харківщині зазнають руйнувань і пошкоджень історичні пам’ятки, музеї, бібліотеки та інші заклади культури. Посилюємо роботу із захисту та збереження культурної спадщини регіону. Маркування знаком «Блакитний щит» дасть змогу ідентифікувати такі об’єкти відповідно до міжнародних норм і привернути увагу до необхідності їхнього захисту», — сказав Синєгубов на зустрічі з представниками ЗСУ. На зустрічі обговорювалися питання захисту об’єктів культурної спадщини в області.

До переліку об’єктів, запропонованих для маркування, включили 155 пам’яток національного та місцевого значення, а також музейні заклади та основні бібліотеки Харкова та громад області.

Нагадаємо, ХНЕУ імені С. Кузнеця замовив проєкт консерваційних робіт історичного будинку на вулиці Полтавський шлях, 1 – так званого “зеленого будинку”. Будівля – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення. У серпні 2022 року до Павлівської площі навпроти потрапила ракета С-300. Від вібрацій у старій будівлі повалилися дерев’яні перекриття.