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Доля «зеленого будинку» в Харкові: замовили проєкт збереження – ХАЦ

Суспільство 12:09   21.08.2026
Вікторія Яковенко
Доля «зеленого будинку» в Харкові: замовили проєкт збереження – ХАЦ Фото: ХАЦ

ХНЕУ імені С. Кузнеця уклав угоду з ТОВ «Авєга» на розробку документації для проведення консерваційних робіт будинку по вулиці Полтавський Шлях, 1, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посилання на дані Prozorro.

«Йдеться про роботи з розроблення науково-проєктної документації для пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення «Кінотеатр ім. К. Маркса». Зокрема, підрядник має розробити робочі креслення для підсилення будівельних конструкцій, що знаходяться у незадовільному стані, створити генеральний план організації реставрації та підготовку кошторисів тощо», – розповіли антикорупціонери.

Документація має бути виконана до кінця року, уточнили в ХАЦ.

Антикорупціонери нагадують: ця будівля – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення. Прибутковий будинок Буркевича ще називають «зеленим будинком». Будівлю звели у 1888 році за проєктом Андреа-Моріца Томсона. 27 серпня 2022 року у Павлівську площу, що знаходиться навпроти будинку через річку, влучила ракета С-300. Від вібрацій у старій будівлі обвалилися дерев’яні перекриття.

У червні 2023 року Харківська облпрокуратура звернулася до суду, щоб змусити університет зайнятися ремонтом будівлі на вулиці Полтавський Шлях вартістю 155 мільйонів гривень. Як інформували у відомстві, охоронний договір з вишем укладався у 2006 році, і його термін дії закінчився у 2011-му.

Наприкінці 2023 року університет уклав угоду з ТОВ «Авєга» на проведення невідкладних робіт у цій будівлі. За майже 3 млн грн підрядник зробив захисну галерею, закрив вікна та двері будівлі, а також виконав консервацію покрівлі з ремонтом водостоків. З того часу більше робіт по збереженню будівлі не проводилися, зазначили у ХАЦ.

законсервируют "зеленый дом" в Харькове
Фото: ХАЦ

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХНЕУ імені С. Кузнеця уклав угоду з ТОВ «Авєга» на розробку документації для проведення консерваційних робіт будинку по вулиці Полтавський Шлях, 1".