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«Допомоги не просимо» – Терехов відповів, як справляються комунальники Харкова

Записано 12:52   06.10.2026
Вікторія Яковенко
«Допомоги не просимо» – Терехов відповів, як справляються комунальники Харкова Фото: Харківська міськрада

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як у Харкові працюють комунальні служби після ворожих обстрілів та відповів, чи просить місто допомоги в інших областях України.

«Допомоги ми не просимо. Я хочу подякувати вкотре і працівникам ДСНС, і нашим комунальним службам, які працюють попри можливості повторних обстрілів, і постійні тривоги. Що стосується комунальної техніки, її, на щастя, вистачає. Ми дуже багато придбаємо комунальної техніки, залучаємо в якоїсь гуманітарної допомоги від наших міст-патнерів з-за кордону. Звісно, важко, бо пам’ятаємо, що напередодні по Індустріальному району були «прильоти». Потрібно було зробити і там, і ці «прильоти» (удари КАБ 5 жовтня – ред.), і вночі, що стосується виробничого підприємства. Будемо допомагати і їм, бо це бізнес, який повинен працювати. Будемо все робити, щоб підтримувати бізнес, підтримувати мешканців Харкова. Будемо працювати, щоб якнайшвидше привести все до ладу», – підкреслив міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 12:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, як у Харкові працюють комунальні служби після ворожих обстрілів та відповів, чи просить місто допомоги в інших областях України.".