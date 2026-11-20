20 листопада в Україні – День захисту дітей. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині загинула 121 дитина, ще 926 неповнолітніх постраждали.

Лише цьогоріч загинули 15 дітей, а 300 отримали травми різного ступеня тяжкості, додали правоохоронці.

За даними прокуратури, жертвами сексуальних злочинів у регіоні стали 48 неповнолітніх. Гучні справи нагадали правоохоронці.

«Так, цьогоріч до довічного ув’язнення засуджено російського військового, який у березні 2022 року розстріляв автомобіль родини, що намагалась евакуюватися. Батько та його 9-річна донька загинули. Мати і 17-річний син зазнали поранень. Довічний вирок в апеляції залишено в силі щодо харків’янина, який систематично розбещував і ґвалтував свою падчерку. Встановлено понад 40 епізодів злочинів», – розповіли в прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Також решту життя у в’язниці проведе чоловік, який ґвалтував трьох малолітніх падчерок. Крім цього, до суду передали справу чоловіка, який, за даними слідства, ґвалтував дівчинку, яка вважала його рідним дідусем.

«Ще одного чоловіка засуджено до довічного ув’язнення за зґвалтування 8-річної дівчинки. Він заманив дитину до лісосмуги та погрожував розправою, якщо вона розповість про пережиття. Дівчинці вдалося втекти, коли чоловік заснув, і повідомити про злочин. Ще одна справа, направлена до суду, стосується монаха, якого обвинувачують у зґвалтуванні 14-річної дівчини, шантажі та вчинення сексуальних злочинів щодо дітей», – зазначили правоохоронці.

Упродовж року за позовами прокуратури відкрито 39 судових проваджень у сфері охорони дитинства на загальну суму майже 45 млн грн. Вже задоволено 27 позовів на 23,5 млн грн.