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FPV тероризували Харків минулого тижня: Терехов про наслідки атак

Події 13:21   16.11.2026
Вікторія Яковенко
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FPV тероризували Харків минулого тижня: Терехов про наслідки атак Фото: Ігор Терехов

27 обстрілів Харкова зафіксували з 9 по 15 листопада. Двоє людей загинули. Ще 26 постраждали, серед них – двоє дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Найчастіше росіяни застосовували FPV-дрони – 15 атак за тиждень, зокрема чотири падіння без вибуху. Здебільшого ворог запускав апарати на радіокеруванні. Крім того, по місту били реактивні “шахеди”, “бандероли”, “молнии”, “італмас” та безпілотник, тип якого ще встановлюють”, – зазначив міський голова.

За його даними, FPV цілили в автомобілі, падали біля магазинів, у житлових кварталах і на трамвайні колії. У понеділок у Київському районі після влучання в автівку постраждали двоє людей, зокрема дитина. Того ж вечора там же ворог уразив ще дві машини, одна з яких – поліцейська. А в неділю після атаки на авто в Шевченківському районі допомога знадобилася трьом містянам.

Найтяжчий удар був у середу на Салтівці, констатує мер. Дрон влучив у дорогу, загорілася машина. Водій і пасажир загинули. У сусідніх будинках вибило вікна.

“У неділю вранці в Київському районі FPV-дрон пошкодив два міські автобуси. Коли на місце прибули рятувальники, росіяни вдарили вдруге й поцілили в пожежну машину. Екіпаж був в укритті, тож ніхто не постраждав. В одному автобусі вже міняємо скло, другий – потребує серйознішого ремонту, але обидва за кілька днів вже вийдуть на лінію”, – додав Терехов.

Наслідки “прильотів” минулого тижня зафіксували в семи районах Харкова – Київському, Салтівському, Шевченківському, Холодногірському, Основ’янському, Немишлянському та Слобідському. Загалом внаслідок ударів постраждали багатоповерхівки й приватні будинки, дитсадок, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин, гаражі, автосервіс, заправка, адмінбудівлі та електромережі. На одному з міських цвинтарів у середмісті побило паркан і надгробки – там також тривають роботи з відновлення.

За тиждень повітряні тривоги в Харкові лунали 95 годин 42 хвилини – майже на 56 годин, або на 37%, менше, ніж по області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 13:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 обстрілів Харкова зафіксували з 9 по 15 листопада. Двоє людей загинули. Ще 26 постраждали, серед них – двоє дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов.".