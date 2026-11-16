Як відключатимуть світло на Харківщині у понеділок – графіки

У АТ “Харківобленерго” попередили, що в понеділок, 16 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 22:00-24:00

1.2 01:00-04:30; 11:30–15:00; 22:00-24:00

2.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 18:30-24:00

2.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-24:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30

4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

4.2 04:30-08:00; 15:00-18:30

5.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 18:30-22:00

5.2 00:00-01:00; 08:00–11:30; 18:30-22:00

6.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 06:00–11:30; 16:00-22:00

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).