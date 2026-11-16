Як відключатимуть світло на Харківщині у понеділок – графіки
У АТ “Харківобленерго” попередили, що в понеділок, 16 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 11:30–15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 18:30-24:00
2.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-24:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30
3.2 04:30-08:00; 15:00-18:30
4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
4.2 04:30-08:00; 15:00-18:30
5.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 18:30-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00–11:30; 18:30-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 06:00–11:30; 16:00-22:00
Список адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).