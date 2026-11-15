“Є інформація від розвідки”: Зеленський попередив про підготовку РФ до атак

У вечірньому зверненні 15 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку РФ до нових ударів.

Президент зазначив, що ворог посилено атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. При цьому росіяни застосовують певну тактику – вони обирають конкретний регіон як мішень та кілька днів тероризують саме його.

“Найбільше з початку вересня було ударів та влучань на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять — на Київщині. Більше сотні влучань — на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України”, – уточнив Зеленський.

При цьому, додав президент, є інформація про підготовку РФ до нових ударів.

Зазначимо, нещодавно монітори вже попереджали про черговий масований обстріл, який може бути вже найближчим часом. За попередніми прогнозами – протягом 48 годин.