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“Є інформація від розвідки”: Зеленський попередив про підготовку РФ до атак

Суспільство 21:26   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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“Є інформація від розвідки”: Зеленський попередив про підготовку РФ до атак Скриншот

У вечірньому зверненні 15 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку РФ до нових ударів.

Президент зазначив, що ворог посилено атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. При цьому росіяни застосовують певну тактику – вони обирають конкретний регіон як мішень та кілька днів тероризують саме його.

“Найбільше з початку вересня було ударів та влучань на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п’ять — на Київщині. Більше сотні влучань — на Житомирщині, Сумщині. Відповідно, саме там найбільше завдань для енергетиків, для комунальних служб, для ДСНС України”, – уточнив Зеленський.

При цьому, додав президент, є інформація про підготовку РФ до нових ударів.

Зазначимо, нещодавно монітори вже попереджали про черговий масований обстріл, який може бути вже найближчим часом. За попередніми прогнозами – протягом 48 годин.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 21:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні 15 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку РФ до нових ударів.".