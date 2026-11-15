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«Есть информация от разведки»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к атакам

Общество 21:26   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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«Есть информация от разведки»: Зеленский предупредил о подготовке РФ к атакам Скриншот

В вечернем обращении 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке РФ к новым ударам.

Президент отметил, что враг усиленно атакует объекты энергетической инфраструктуры. При этом россияне применяют определенную тактику – они выбирают конкретный регион в качестве мишени и несколько дней терроризируют именно его.

«Больше всего с начала сентября было ударов и попаданий на Днепровщине: 131 попадание. Сто двадцать пять — в Киевской области. Более сотни попаданий – в Житомирской, Сумской. Соответственно, именно там больше задач для энергетиков, для коммунальных служб, для ГСЧС Украины», – уточнил Зеленский.

При этом, добавил президент, есть информация о подготовке РФ к новым ударам.

Отметим, недавно мониторы уже предупреждали об очередном массированном обстреле, который может быть уже в ближайшее время. По предварительным прогнозам, – в течение 48 часов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 21:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке РФ к новым ударам.".