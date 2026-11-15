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Майора полиции убил вражеский беспилотник в Боровой

Происшествия 16:30   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Майора полиции убил вражеский беспилотник в Боровой Фото: Боровская ПВА

В пресс-службе Боровской поселковой военной администрации рассказали, что накануне, 14 ноября, россияне убили 67-летнего Алексея Колесника. По поселку ударил российский беспилотник.

Всю свою жизнь мужчина прожил на Боровщине. Он был ветераном МВД, майором полиции.

«Веселый, искренний, жизнерадостный, всегда с улыбкой… Он всю жизнь прожил на Боровщине и очень любил родной край. Безгранично ценил свою семью, был любящим мужчиной, заботливым отцом и дедушкой, умел дружить и радоваться каждому дню. У него было много друзей, для которых был надежным товарищем и человеком с большим сердцем», – написали в сообщении.

Алексей Колесник, добавили в ПВА, любил Боровщину и не хотел уезжать, даже несмотря на войну и угрозу обстрелов.

Напомним, МГ «Объектив» ранее сообщала, что враг обстрелял Боровую около 12:20, в субботу, 14 ноября. В результате удара погиб 67-летний мужчина.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 16:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По поселку ударил российский беспилотник.".