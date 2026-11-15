Мост и электроподстанции в РФ атаковали СОУ, в Татарстане пылает предприятие

Ночь в РФ прошла неспокойно. Украинские воины атаковали объекты энергетической инфраструктуры, мост, а также крупное предприятие.

В городе Нижнекамск, расположенном в Республике Татарстан, загорелось крупное предприятие «Нижнекамскнефтехим». Его ночью атаковали Силы обороны Украины, подтвердил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Это один из крупнейших в мире производителей синтетического каучука. Также предприятие производит пластмассы, полимеры и другую нефтехимическую продукцию, которую используют, в частности, в производстве шин для военной техники и компонентов военного оборудования. Мощность нового комплекса ЭП-600 – 600 тысяч тонн этилена в год», – отметил Стерненко.

Помимо этого, в Таганроге ВСУ атаковали мост и две электроподстанции.