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Мост и электроподстанции в РФ атаковали СОУ, в Татарстане пылает предприятие

Мир 07:45   15.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Мост и электроподстанции в РФ атаковали СОУ, в Татарстане пылает предприятие

Ночь в РФ прошла неспокойно. Украинские воины атаковали объекты энергетической инфраструктуры, мост, а также крупное предприятие.

В городе Нижнекамск, расположенном в Республике Татарстан, загорелось крупное предприятие «Нижнекамскнефтехим». Его ночью атаковали Силы обороны Украины, подтвердил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Обстрел РФ ночью 15 ноября
Фото: Exilenova+

«Это один из крупнейших в мире производителей синтетического каучука. Также предприятие производит пластмассы, полимеры и другую нефтехимическую продукцию, которую используют, в частности, в производстве шин для военной техники и компонентов военного оборудования. Мощность нового комплекса ЭП-600 – 600 тысяч тонн этилена в год», – отметил Стерненко.

Обстрел РФ ночью 15 ноября
Фото: Exilenova+

Помимо этого, в Таганроге ВСУ атаковали мост и две электроподстанции.

Видео: Exilenova+

А в Луганске пылала стоянка авто после многочисленных взрывов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2026 в 07:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь в РФ прошла неспокойно. Украинские воины атаковали объекты энергетической инфраструктуры, мост, а также крупное предприятие.".