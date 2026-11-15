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Міст та електропідстанції в РФ атакували СОУ, у Татарстані палає підприємство

Події 07:45   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Міст та електропідстанції в РФ атакували СОУ, у Татарстані палає підприємство

Ніч у РФ пройшла неспокійно. Українські воїни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, міст та велике підприємство.

У місті Нижньокамськ, розташованому в Республіці Татарстан, зайнялося велике підприємство “Нижньокамськнафтохім”. Його вночі атакували Сили оборони України, підтвердив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Обстріл РФ уночі 15 листопада
Фото: Exilenova+

“Це один із найбільших у світі виробників синтетичного каучуку. Також підприємство виготовляє пластмаси, полімери та іншу нафтохімічну продукцію, яку використовують, зокрема, у виробництві шин для військової техніки та компонентів військового обладнання. Потужність нового комплексу ЕП-600 — 600 тисяч тонн етилену на рік”, – зазначив Стерненко.

Обстріл РФ уночі 15 листопада
Фото: Exilenova+

Крім цього, у Таганрозі ЗСУ атакували міст та дві електропідстанції.

Відео: Exilenova+

А у Луганську палала стоянка авто після численних вибухів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч у РФ пройшла неспокійно. Українські воїни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, міст та велике підприємство.".