Міст та електропідстанції в РФ атакували СОУ, у Татарстані палає підприємство

Ніч у РФ пройшла неспокійно. Українські воїни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, міст та велике підприємство.

У місті Нижньокамськ, розташованому в Республіці Татарстан, зайнялося велике підприємство “Нижньокамськнафтохім”. Його вночі атакували Сили оборони України, підтвердив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

“Це один із найбільших у світі виробників синтетичного каучуку. Також підприємство виготовляє пластмаси, полімери та іншу нафтохімічну продукцію, яку використовують, зокрема, у виробництві шин для військової техніки та компонентів військового обладнання. Потужність нового комплексу ЕП-600 — 600 тисяч тонн етилену на рік”, – зазначив Стерненко.

Крім цього, у Таганрозі ЗСУ атакували міст та дві електропідстанції.