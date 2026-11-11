У Холодногірському районі відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна

Меморіальну дошку на памʼять про загиблого українського воїна Максима Ткачова встановили на фасаді Харківського ліцею №13 – саме цей навчальний заклад закінчив боєць.

На церемонії відкриття памʼятного знаку був присутній батько загиблого бійця, побратими, його друзі та однокласники, а також представники райадміністрації та педагогічний колектив ліцею.

“Максим Ткачов був молодшим сержантом і командував відділенням дистанційного мінування. Мав позивний «Аматор». За час служби пройшов складний бойовий шлях, зазнав поранення та контузії. Після лікування повернувся до побратимів і продовжив виконувати бойові завдання”, – написали у пресслужбі мерії.

Український воїн загинув 13 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання. Його атакував російський FPV-дрон.