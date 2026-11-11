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Два райони Харкова атакували вночі росіяни ракетами – деталі

Події 07:13   11.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Два райони Харкова атакували вночі росіяни ракетами – деталі

Про нічні “прильоти” по двох районах Харкова мер Ігор Терехов написав близько 03:20. 

Міський голова уточнив: росіяни завдали подвійного ракетного удару по місту. Під атакою опинилися Індустріальний та Салтівський райони.

Інформації про руйнування та постраждалих на цей час немає.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ також інформували вночі про реактивні безпілотники, які кружляли в районі Балаклії. Повторно БпЛА почали атакувати Харківщину вже вранці, о 05:55. О 06:58 оголосили відбій тривоги. Станом на 07:13 у Харкові та області – без нових загроз.

Читайте також: Як 11 листопада відключатимуть світло у Харкові та області: графіки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 07:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нічні “прильоти” по двох районах Харкова мер Ігор Терехов написав близько 03:20. ".