Сьогодні 9 листопада 2026: яке свято та день в історії
9 листопада в Україні – День працівників культури та майстрів народного мистецтва. У цей день 1683 року народився Георг II – король Великої Британії. У 1799-му до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт. У 1906-му розпочався перший в історії закордонний візит президента США. У 1938-му в ніч з 9 на 10 листопада в Німеччині відбувся масовий єврейський погром – “Кришталева ніч”. У 1976-му створили Українську Гельсінську групу. У 1989-му почалося “падіння” Берлінської стіни. У 2022-му росіяни ухвалили “непросте рішення” – тікати з Херсона.
Свята та пам’ятні дати 9 листопада
9 листопада в Україні – День працівників культури та майстрів народного мистецтва.
У світі – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму.
Також сьогодні: Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день винахідника, Всесвітній день лізингу. Розпочинається Міжнародний тиждень науки та миру.
9 листопада в історії
9 листопада 1683 року народився Георг II – король Великої Британії. Саме він запровадив традицію святкувати день народження британського монарха не в справжню дату, а за хорошої погоди – влітку. Вона існує у країні досі. Докладніше.
9 листопада 1799 року стався переворот у Французькій республіці, який став кінцем цієї республіки та початком імперії на чолі з генералом Наполеоном Бонапартом. Докладніше.
9 листопада 1906 року розпочався перший історії закордонний візит президента США. Першим чинним президентом, який відвідав іншу країну, став Теодор Рузвельт. Докладніше.
9 листопада 1938 року в Німеччині розпочався масовий єврейський погром, відомий як “Кришталева ніч” або “Ніч розбитих вітрин”. Докладніше.
9 листопада 1951 року домовилися вважати “днем народження” Книги рекордів Гіннеса. Докладніше.
9 листопада 1976 року відомий поет та прозаїк Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсінської групи. Докладніше.
9 листопада 1989 року почалося “падіння” Берлінського муру. Докладніше.
9 листопада 1995 року Україну прийняли до Ради Європи. Цього дня відбулася урочиста церемонія вступу України до РЄ, у якій взяла участь делегація на чолі із прем’єр-міністром України.
9 листопада 2022 року російський “генерал Армагеддон” Суровікін оголосив про “непросте рішення” – виведення окупаційних військ з Херсона та з правого берега Дніпра в цілому.
Церковне свято 9 листопада
9 листопада вшановують пам’ять преподобної Матрони. Докладніше.
Народні прикмети
Ранковий туман віщує швидке потепління.
Якщо на деревах іній – до швидких заморозків.
Якщо вранці чути спів птахів, погода буде гарною.
Що не можна робити 9 листопада
Не можна робити стрижку, манікюр і педикюр.
Не можна давати обіцянки, якщо не переконані, що зможете їх виконати.
Не можна брати гроші в борг та оформляти кредити.