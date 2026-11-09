Сьогодні 9 листопада 2026: яке свято та день в історії

9 листопада в Україні – День працівників культури та майстрів народного мистецтва. У цей день 1683 року народився Георг II – король Великої Британії. У 1799-му до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт. У 1906-му розпочався перший в історії закордонний візит президента США. У 1938-му в ніч з 9 на 10 листопада в Німеччині відбувся масовий єврейський погром – “Кришталева ніч”. У 1976-му створили Українську Гельсінську групу. У 1989-му почалося “падіння” Берлінської стіни. У 2022-му росіяни ухвалили “непросте рішення” – тікати з Херсона.

Свята та пам’ятні дати 9 листопада

9 листопада в Україні – День працівників культури та майстрів народного мистецтва.

У світі – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму.

Також сьогодні: Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день винахідника, Всесвітній день лізингу. Розпочинається Міжнародний тиждень науки та миру.

9 листопада в історії

9 листопада 1683 року народився Георг II – король Великої Британії. Саме він запровадив традицію святкувати день народження британського монарха не в справжню дату, а за хорошої погоди – влітку. Вона існує у країні досі. Докладніше.

9 листопада 1799 року стався переворот у Французькій республіці, який став кінцем цієї республіки та початком імперії на чолі з генералом Наполеоном Бонапартом. Докладніше.

9 листопада 1906 року розпочався перший історії закордонний візит президента США. Першим чинним президентом, який відвідав іншу країну, став Теодор Рузвельт. Докладніше.

9 листопада 1938 року в Німеччині розпочався масовий єврейський погром, відомий як “Кришталева ніч” або “Ніч розбитих вітрин”. Докладніше.

9 листопада 1951 року домовилися вважати “днем народження” Книги рекордів Гіннеса. Докладніше.

9 листопада 1976 року відомий поет та прозаїк Микола Руденко оголосив про створення Української Гельсінської групи. Докладніше.

9 листопада 1989 року почалося “падіння” Берлінського муру. Докладніше.

9 листопада 1995 року Україну прийняли до Ради Європи. Цього дня відбулася урочиста церемонія вступу України до РЄ, у якій взяла участь делегація на чолі із прем’єр-міністром України.

9 листопада 2022 року російський “генерал Армагеддон” Суровікін оголосив про “непросте рішення” – виведення окупаційних військ з Херсона та з правого берега Дніпра в цілому.

Церковне свято 9 листопада

9 листопада вшановують пам’ять преподобної Матрони. Докладніше.

Народні прикмети

Ранковий туман віщує швидке потепління.

Якщо на деревах іній – до швидких заморозків.

Якщо вранці чути спів птахів, погода буде гарною.

Що не можна робити 9 листопада

Не можна робити стрижку, манікюр і педикюр.

Не можна давати обіцянки, якщо не переконані, що зможете їх виконати.

Не можна брати гроші в борг та оформляти кредити.