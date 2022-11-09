Російське командування заявило, що виводить війська з Херсона (відео)

Російська армія здає Херсон і займе оборону на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.

Про це заявив командувач російського угрупування в Україні Сергій Суровікін під час доповіді міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Відео опублікували пропагандисти.

“У разі, якщо київський режим піде на подальше збільшення попуску води з водосховища або потужнішу ракетну атаку Каховської греблі, утвориться потік води, який створить великі зони затоплення та призведе до значних жертв серед мирного населення. Виникне додаткова загроза для цивільного населення та повна ізоляція нашого угруповання військ на правому березі Дніпра. У цих умовах найбільш доцільним варіантом є організація оборони по бар’єрному кордону річки Дніпро”, – сказав Суровікін.

“Розумію, що це дуже непросте рішення. Водночас ми збережемо життя наших військовослужбовців та боєздатність військ. Тримати їх на правому березі безперспективно”, – додав він.

“Згоден з вашими висновками та пропозиціями”, – відповів Шойгу.

Президент Володимир Зеленський вже утворив чотири військові адміністрації у Херсонській області. Указ №760/2022 з’явився на офіційному сайті голови держави.

Раніше російські пропагандисти повідомили про смерть одного з ватажків окупаційної “адміністрації” Херсона Кирила Стремоусова.