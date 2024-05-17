Що важливого новий міністр оборони може сказати Путіну – версія Портнікова

Андрій Бєлоусов, гадаю, може сказати Путіну те, що ніколи не наважився б сказати російському правителю Сергій Шойгу – що військові ресурси Росії не безмежні, і що війна на виснаження України може виявитися ще й війною на виснаження Росії. Я не передбачатиму, яких саме висновків дійде Путін після отримання такої інформації. Але він просто має бути в курсі.