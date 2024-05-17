Що важливого новий міністр оборони може сказати Путіну – версія Портнікова
Андрій Бєлоусов, гадаю, може сказати Путіну те, що ніколи не наважився б сказати російському правителю Сергій Шойгу – що військові ресурси Росії не безмежні, і що війна на виснаження України може виявитися ще й війною на виснаження Росії. Я не передбачатиму, яких саме висновків дійде Путін після отримання такої інформації. Але він просто має бути в курсі.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Портніков, путін, шойгу;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 11:38;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Андрій Бєлоусов, гадаю, може сказати Путіну те, що ніколи не наважився б сказати російському правителю Сергій Шойгу – що військові…".