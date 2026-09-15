Здавалося б, якщо Дональд Трамп так зацікавлений у зменшенні ціни на дизельне пальне, перше, що він може зробити – це скасувати санкції проти Росії, а не вимагати від України припинити удари по російських НПЗ. Але ми розуміємо, що скасовувати санкції американський президент не буде, бо жодних інших інструментів тиску на Путіна у нього просто немає… Ми увійшли в дуже небезпечний період. Кожен американець може це зрозуміти, коли подивиться на календар і на табло цін на заправках. Проміжні вибори до конгресу, які обіцяють перемогу демократів, стрімко наближаються. А ціни на заправках не падають, а зростають. І американському президенту потрібно негайно знайти винних у цьому зростанні.