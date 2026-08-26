Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає
Удари СОУ по нафтопереробному заводу в Росії, а також по складу багатостраждального маркетплейса Wildberries підтвердив волонтер і колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.
Він опублікував відео палаючого Кстовського НПЗ у Нижньогородській області та зазначив, що це був досить важливий завод для РФ.
Відео: Exilenova+
“Його проєктна потужність — 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це четвертий за потужністю НПЗ на росії та найбільше підприємство компанії “Лукойл”, – написав Стерненко.
Відео: Exilenova+
Також українські воїни повторно атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську в Тамбовській області. Його загальна площа – близько 108 тисяч квадратних метрів. Ще кілька днів тому в РФ сподівалися відновити роботу складу, проте тепер його охопила сильна пожежа.
Відео: Exilenova+
Сильний вибух пролунав і у Луганську після удару БпЛА.