Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає

Удари СОУ по нафтопереробному заводу в Росії, а також по складу багатостраждального маркетплейса Wildberries підтвердив волонтер і колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Він опублікував відео палаючого Кстовського НПЗ у Нижньогородській області та зазначив, що це був досить важливий завод для РФ.

Відео: Exilenova+

“Його проєктна потужність — 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це четвертий за потужністю НПЗ на росії та найбільше підприємство компанії “Лукойл”, – написав Стерненко.

Відео: Exilenova+

Також українські воїни повторно атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську в Тамбовській області. Його загальна площа – близько 108 тисяч квадратних метрів. Ще кілька днів тому в РФ сподівалися відновити роботу складу, проте тепер його охопила сильна пожежа.

Відео: Exilenova+

Сильний вибух пролунав і у Луганську після удару БпЛА.