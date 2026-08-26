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Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає

Події 08:01   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає Фото: Exilenova+

Удари СОУ по нафтопереробному заводу в Росії, а також по складу багатостраждального маркетплейса Wildberries підтвердив волонтер і колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Він опублікував відео палаючого Кстовського НПЗ у Нижньогородській області та зазначив, що це був досить важливий завод для РФ.

Відео: Exilenova+

“Його проєктна потужність — 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це четвертий за потужністю НПЗ на росії та найбільше підприємство компанії “Лукойл”, – написав Стерненко.

Відео: Exilenova+

Також українські воїни повторно атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську в Тамбовській області. Його загальна площа – близько 108 тисяч квадратних метрів. Ще кілька днів тому в РФ сподівалися відновити роботу складу, проте тепер його охопила сильна пожежа.

Відео: Exilenova+

Сильний вибух пролунав і у Луганську після удару БпЛА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 08:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари СОУ по нафтопереробному заводу в Росії, а також по складу багатостраждального маркетплейсу Wildberries".