Стрілянина у Харкові: поліція перевіряє причетність ТЦК (відео)

Слідчі перевіряють інформацію щодо інциденту у Київському районі Харкова із застосуванням зброї, повідомляє Нацполіція.

25 серпня у соцмережах з’явився відеозапис із можливою участю військовослужбовців ТЦК.

За інформацією, подія сталася 23 серпня у Харкові. На відео є кадри конфліктної ситуації, під час якої, за твердженням авторів публікації, пролунали постріли.

Наразі інформацію про подію зареєстрували у встановленому законом порядку.

Наразі поліціянти встановлюють усі обставини події, свідків, а також встановлюють осіб, які можуть бути причетні до інциденту.