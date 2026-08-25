Стрілянина у Харкові: поліція перевіряє причетність ТЦК (відео)
Слідчі перевіряють інформацію щодо інциденту у Київському районі Харкова із застосуванням зброї, повідомляє Нацполіція.
25 серпня у соцмережах з’явився відеозапис із можливою участю військовослужбовців ТЦК.
За інформацією, подія сталася 23 серпня у Харкові. На відео є кадри конфліктної ситуації, під час якої, за твердженням авторів публікації, пролунали постріли.
Наразі інформацію про подію зареєстрували у встановленому законом порядку.
Наразі поліціянти встановлюють усі обставини події, свідків, а також встановлюють осіб, які можуть бути причетні до інциденту.