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Стрілянина у Харкові: поліція перевіряє причетність ТЦК (відео)

Події 22:20   25.08.2026
Оксана Якушко
Стрілянина у Харкові: поліція перевіряє причетність ТЦК (відео)

Слідчі перевіряють інформацію щодо інциденту у Київському районі Харкова із застосуванням зброї, повідомляє Нацполіція.

25 серпня у соцмережах з’явився відеозапис із можливою участю військовослужбовців ТЦК.

За інформацією, подія сталася 23 серпня у Харкові. На відео є кадри конфліктної ситуації, під час якої, за твердженням авторів публікації, пролунали постріли.

Наразі інформацію про подію зареєстрували у встановленому законом порядку.

Наразі поліціянти встановлюють усі обставини події, свідків, а також встановлюють осіб, які можуть бути причетні до інциденту.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 22:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі перевіряють інформацію щодо інциденту у Київському районі Харкова із застосуванням зброї, повідомляє Нацполіція.".