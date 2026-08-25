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Відео удару реактивного БпЛА у Харкові та його наслідки показали у ДСНС

Події 20:35   25.08.2026
Оксана Якушко
Відео удару реактивного БпЛА у Харкові та його наслідки показали у ДСНС

Удар реактивного БпЛА був зафіксований в Основ’янському районі міста, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Росіяни атакували приватний сектор. Четверо людей постраждали. Унаслідок обстрілу горіли автомобіль та уламки безпілотника. Пошкоджені житлові будинки, надвірні споруди, паркан та автомобілі.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники швидко ліквідували загоряння. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим, що отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, як писала раніше МГ “Об’єктив”, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар російського реактивного БПЛА по житлових будинках в Основ’янському районі.

 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар реактивного БпЛА був зафіксований в Основ’янському районі міста, повідомляє ДСНС у Харківській області.".