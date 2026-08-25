Відео удару реактивного БпЛА у Харкові та його наслідки показали у ДСНС

Удар реактивного БпЛА був зафіксований в Основ’янському районі міста, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Росіяни атакували приватний сектор. Четверо людей постраждали. Унаслідок обстрілу горіли автомобіль та уламки безпілотника. Пошкоджені житлові будинки, надвірні споруди, паркан та автомобілі.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники швидко ліквідували загоряння. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим, що отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, як писала раніше МГ “Об’єктив”, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар російського реактивного БПЛА по житлових будинках в Основ’янському районі.