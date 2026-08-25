Видео удара реактивного БпЛА в Харькове и его последствия показали в ГСЧС

Удар реактивного БпЛА был зафиксирован в Основянском районе города, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Россияне атаковали частный сектор. Четверо человек пострадали. В результате обстрела горели автомобиль и обломки беспилотника. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, забор и автомобили.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели быстро ликвидировали возгорание. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим, получившим острую реакцию на стресс.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского реактивного БпЛА по жилым домам в Слобожанском районе.