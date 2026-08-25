Live

Видео удара реактивного БпЛА в Харькове и его последствия показали в ГСЧС

Происшествия 20:35   25.08.2026
Оксана Якушко
Видео удара реактивного БпЛА в Харькове и его последствия показали в ГСЧС

Удар реактивного БпЛА был зафиксирован в Основянском районе города, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Россияне атаковали частный сектор. Четверо человек пострадали. В результате обстрела горели автомобиль и обломки беспилотника. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, забор и автомобили.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели быстро ликвидировали возгорание. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим, получившим острую реакцию на стресс.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского реактивного БпЛА по жилым домам в Слобожанском районе.

 

Читайте также: Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹
Камаз с бассейном на День Харькова: что думает Терехов по этому поводу 📹
25.08.2026, 12:14
Реактивный БпЛА ударил по Харькову, есть пострадавшие — Терехов
Реактивный БпЛА ударил по Харькову, есть пострадавшие — Терехов
25.08.2026, 19:30
Свет отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
Свет отключат в двух районах Харькова в среду: адреса
25.08.2026, 14:15
Новости Харькова – главное 25 августа: удары по городу, успех СОУ на Купянщине
Новости Харькова – главное 25 августа: удары по городу, успех СОУ на Купянщине
25.08.2026, 21:22
Обманули граждан Латвии: как работал колл-центр в Харькове, новые подозрения
Обманули граждан Латвии: как работал колл-центр в Харькове, новые подозрения
25.08.2026, 13:36
8 га леса в Харьковской области вернули государству через суд
8 га леса в Харьковской области вернули государству через суд
25.08.2026, 18:04

Новости по теме:

25.08.2026
Ремонтируют дом, поврежденный при обстрелах Харькова
25.08.2026
Реактивный БпЛА ударил по Харькову, есть пострадавшие — Терехов
25.08.2026
На две недели перекроют для транспорта улицу в Харькове: подробности
25.08.2026
Харьков атаковал БпЛА – что известно
25.08.2026
Новости Харькова – главное 25 августа: удары по городу, успех СОУ на Купянщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Видео удара реактивного БпЛА в Харькове и его последствия показали в ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 20:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар реактивного БпЛА был зафиксирован в Основянском районе города, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".