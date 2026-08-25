Ремонтируют дом, поврежденный при обстрелах Харькова

Продолжается восстановление многоквартирного жилого дома на пр. Людвига Свободы, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.

Строители уже восстановили кровлю и стены подвала, заменили окна в местах общего пользования и завершают их монтаж в квартирах, рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Также в доме установили новую входную дверь в холодных зонах, восстановили отмостки и выложили из кирпича балконные перегородки. А вместо поврежденных инженерных сетей проложили новые.

В настоящее время в доме восстанавливают входные группы и ремонтируют фасад.