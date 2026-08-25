Ремонтують будинок, що зазнав ударів під час обстрілу Харкова

Триває відновлення багатоквартирного житлового будинку на пр. Людвіга Свободи, що пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.

Будівельники вже відновили покрівлю та стіни підвалу, замінили вікна у місцях загального користування та завершують їх монтаж у квартирах, розповіли у департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції.

Також у будинку встановили нові вхідні двері в холодних зонах, відновили вимощення та виклали з цегли балконні перегородки. А замість пошкоджених інженерних мереж проклали нові.

Нині у будинку відновлюють вхідні групи та ремонтують фасад.