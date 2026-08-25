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Ремонтують будинок, що зазнав ударів під час обстрілу Харкова

Суспільство 19:40   25.08.2026
Оксана Якушко
Ремонтують будинок, що зазнав ударів під час обстрілу Харкова Фото: ХМР

Триває відновлення багатоквартирного житлового будинку на пр. Людвіга Свободи, що пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.

Будівельники вже відновили покрівлю та стіни підвалу, замінили вікна у місцях загального користування та завершують їх монтаж у квартирах, розповіли у департаменті з благоустрою, відновлення та реконструкції.

Також у будинку встановили нові вхідні двері в холодних зонах, відновили вимощення та виклали з цегли балконні перегородки. А замість пошкоджених інженерних мереж проклали нові.

Нині у будинку відновлюють вхідні групи та ремонтують фасад.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 19:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває відновлення багатоквартирного житлового будинку на пр. Людвіга Свободи, що пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє Харківська міськрада.".