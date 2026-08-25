Live

8 га лісу на Харківщині повернули державі через суд

Події 18:04   25.08.2026
Оксана Якушко
8 га лісу на Харківщині повернули державі через суд

Щоб дільниця у 8 гектарів лісу повернулася у власність держави, довелося пройти суди двох інстанцій, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У 2008 році лісову ділянку площею 8 га у Печенізькому лісництві передали у довгострокове тимчасове користування строком на 49 років для рекреаційних цілей. Але умови договору забороняли капітальне будівництво.

Під час обстеження території встановили, що ділянку огородили залізобетонним парканом, а всередині облаштували капітальний житловий будинок із басейном, будинок охорони, кілька дерев’яних будинків для відпочинку, штучні водойми, тенісний майданчик та інші споруди.

Через обмеження доступу працівники лісового господарства не могли належно здійснювати охорону та захист лісу. Користувачу надали припис усунути порушення та привести ділянку у відповідність до умов договору, але він проігнорував його.

Тому Чугуївська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом. Наприкінці липня 2025 року суд задовольнив звернення: договір розірвали, а 8 га лісу зобов’язали повернути у державну власність в особі ХОВА та у користування Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Відповідач оскаржив рішення. Східний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляції та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Читайте також: Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов із цього приводу 📹

Автор: Оксана Якушко

Популярно

На два тижні перекриють для транспорту вулицю у Харкові: подробиці
На два тижні перекриють для транспорту вулицю у Харкові: подробиці
25.08.2026, 18:30
Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹
Камаз із басейном на День Харкова: що думає Терехов щодо цього 📹
25.08.2026, 12:14
Не працював з початку війни: в Харкові запустили багатоярусний фонтан (фото)
Не працював з початку війни: в Харкові запустили багатоярусний фонтан (фото)
25.08.2026, 16:15
Світло відключать у двох районах Харкова в середу: адреси
Світло відключать у двох районах Харкова в середу: адреси
25.08.2026, 14:15
Кросівки Balenciaga: жіночий погляд на головний акцент сучасного гардероба
Кросівки Balenciaga: жіночий погляд на головний акцент сучасного гардероба
25.08.2026, 16:10
Загинули рятувальник й медики: Лужок оговтується після удару 23 серпня
Загинули рятувальник й медики: Лужок оговтується після удару 23 серпня
25.08.2026, 15:21

Новини за темою:

21.08.2026
Пачка соку з відеокамерою: 41-річну харків’янку судитимуть за допомогу РФ
15.08.2026
Педофіл намагався оскаржити вирок та отримати менший строк: рішення суду
17.08.2026
Сьогодні 17 серпня 2026: яке свято та день в історії
06.08.2026
Студент із Харкова, що славив СРСР, Путіна і росіян, отримав 7 років
04.08.2026
6 років за ґратами за виправдування росіян отримала жінка на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «8 га лісу на Харківщині повернули державі через суд», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 18:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб дільниця у 8 гектарів лісу повернулася у власність держави, довелося пройти суди двох інстанцій, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".