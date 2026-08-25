8 га лісу на Харківщині повернули державі через суд

Щоб дільниця у 8 гектарів лісу повернулася у власність держави, довелося пройти суди двох інстанцій, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У 2008 році лісову ділянку площею 8 га у Печенізькому лісництві передали у довгострокове тимчасове користування строком на 49 років для рекреаційних цілей. Але умови договору забороняли капітальне будівництво.

Під час обстеження території встановили, що ділянку огородили залізобетонним парканом, а всередині облаштували капітальний житловий будинок із басейном, будинок охорони, кілька дерев’яних будинків для відпочинку, штучні водойми, тенісний майданчик та інші споруди.

Через обмеження доступу працівники лісового господарства не могли належно здійснювати охорону та захист лісу. Користувачу надали припис усунути порушення та привести ділянку у відповідність до умов договору, але він проігнорував його.

Тому Чугуївська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом. Наприкінці липня 2025 року суд задовольнив звернення: договір розірвали, а 8 га лісу зобов’язали повернути у державну власність в особі ХОВА та у користування Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Відповідач оскаржив рішення. Східний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляції та залишив рішення суду першої інстанції без змін.