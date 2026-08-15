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Педофіл намагався оскаржити вирок та отримати менший строк: рішення суду

Події 14:35   15.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Педофіл намагався оскаржити вирок та отримати менший строк: рішення суду

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що педофіл, засуджений до дев’яти років позбавлення волі за зґвалтування 17-річної дівчини, намагався зменшити цей строк до семи з половиною років.

Йдеться про справу, події якої відбулися у листопаді 2024 року у місті Зміїв Чугуївського району. Тоді п’яний засуджений напав на свою 17-річну жертву, яка поверталася додому. Він повалив її на землю і зґвалтував. Поряд проїжджав автомобіль і тоді, погрожуючи розправою, він відтягнув дівчину до будівлі покинутого дитячого садка. Після цього продовжив дії сексуального характеру.

Оскільки дівчина вчасно не повернулася додому, мати вийшла на її пошуки. Коли чоловік почув крики жінки та побачив світло ліхтарика, він утік. Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся. На вирок він очікував під вартою“, – зазначили у прокуратурі.

В результаті його засудили до дев’яти років за ґратами. Проте захисник засудженого подав апеляцію та просив суд зменшити цей термін до семи з половиною років.

“13 серпня 2026 року апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Харківської обласної прокуратури та залишив скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Стосовно засудженого на розгляді у суді також перебуває інша справа за фактом зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України)“, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2026 в 14:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі розповіли, що педофіл, засуджений до дев’яти років позбавлення волі за зґвалтування 17-річної дівчини, намагався зменшити цей строк".