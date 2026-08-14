Літня жінка на смерть підірвалася на російській міні на Харківщині

74-річна жінка наїхала на ворожу міну, коли рухалася на велосипеді селом Великі Проходи.

Трагічна подія сталася 14 серпня близько 11.20, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

«74-річна жінка рухалася територією села на велосипеді та наїхала на ворожу міну. Внаслідок детонації від отриманих травм вона загинула на місці. Наразі вирішується питання щодо евакуації тіла загиблої для поховання. У зв’язку з безпековою ситуацією у Проходівському старостаті зробити це дуже важко», – зазначив Задоренко.