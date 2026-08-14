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єВідновлення: скільки нових будинків купили жителі Харківщини, дані ОВА

Суспільство 16:42   14.08.2026
Вікторія Яковенко
єВідновлення: скільки нових будинків купили жителі Харківщини, дані ОВА

У межах програми “єВідновлення” профільні комісії сформували на Харківщині 11791 сертифікат за знищене майно на загальну суму понад 15,8 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.

Зазначається, що отримувачі компенсацій вже придбали 6078 об’єктів нерухомості на території регіону: 5094 квартири та 984 приватні будинки. Вартість придбаного майна перевищує 12 мільярдів гривень, з яких 10 мільярдів оплачено коштом програми.

Загалом уже використано 8485 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших регіонах.

Від початку реалізації програми єВідновлення мешканці регіону подали 74432 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок Дія надійшло 250936 повідомлень про руйнування.

Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій окупантів, 49592 особи на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 247 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 19,7 мільйона гривень.

«Ворог щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі області, внаслідок чого системно збільшується кількість пошкоджених та зруйнованих багатоквартирних, багатоповерхових і приватних житлових будинків. Державна програма компенсацій єВідновлення залишається єдиним дієвим механізмом відшкодування збитків цивільному населенню», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми “єВідновлення” профільні комісії сформували на Харківщині 11791 сертифікат за знищене майно на загальну суму понад 15,8 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.".