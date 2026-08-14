Новини Харкова — головне 14 серпня: вибухи у місті, вирок матері

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:05

Головні події доби у відеодайджесті

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18:55

74-річна жінка підірвалася на ворожій міні, коли рухалася на велосипеді селом Великі Проходи

Трагічна подія сталася 14 серпня близько 11.20, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

«74-річна жінка рухалася територією села на велосипеді та наїхала на ворожу міну. Внаслідок детонації від отриманих травм вона загинула на місці. Наразі вирішується питання щодо евакуації тіла загиблої для поховання. У зв’язку з безпековою ситуацією у Проходівському старостаті зробити це дуже важко», – зазначив Задоренко.

15:32

Жінка, син якої випав з вікна у Харкові, «сяде» на 5 років

В Харківській обласній прокуратурі нагадали, що трагедія сталася 7 травня на проспекті Ново-Баварському.

«Мати-одиначка зранку пішла на підробіток і залишила двох малолітніх дітей самих у зачиненій квартирі на четвертому поверсі. У цей час хлопчик заліз на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна. Від отриманих травм дитина померла в кареті «швидкої», – зазначили правоохоронці.

У квартирі жінки виявили другу дитини – дівчинку з ознаками зневоднення, розповіли у прокуратурі.

Дівчинці надали необхідну медичну допомогу та передали до патронатної родини. Наразі вирішується питання щодо позбавлення жінки батьківських прав.

У прокуратурі кажуть: в суді мати повністю визнала вину. Суд визнав її винною за двома статтями ККУ. Жінці призначили 5 років тюрми.

14:29

Ворог вдарив по передмістю Харкова

Вибухи були чутно в Харкові близько 14:15. Мер Ігор Терехов уточнив, що під атакою опинилося передмістя.

До цього у ПС ЗСУ попереджали, що на Харків летить КАБ.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під атакою опинився Шевченківський район. Є постраждалий.

Інформація доповнюється тут.

12:00

Ворог завдав ракетного удару по навчальному закладу в Балаклії

“Внаслідок атаки виникла пожежа. Горів дах будівлі закладу на загальній площі 150 м кв. На щастя, обійшлось без постраждалих”, – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

11:53

Уряд виділяє 2,3 мільярда гривень, які отримають як підтримку прифронтові громади

Здебільшого ці гроші виділяють на зарплати людей, які працюють у надзвичайно складних умовах, зазначив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

“Розподілили дотації між обласними бюджетами, але що важливо – між бюджетами 179 територіальних громад усіх прифронтових регіонів. Це – конкретна підтримка людей, які сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах – освітяни, медики, соціальні працівники та інші. Також спрямовуємо понад 136 мільйонів Запорізькій області – на виплату зарплат працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій”, – сказав прем’єр-міністр.

08:52

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було 16 боїв

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 15 разів у районі Стариці, Лимана, Колодязного та Хатнього. На Куп’янському – СОУ відбили одну атаку ворога біля Загризового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 222 бойових зіткнення. Учора противник завдав 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 027 дронів-камікадзе та здійснили 3011 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – додали у ГШ.

07:20

Летіли КАБи та БпЛА – як минула ніч на Харківщині

О 01:12 у Харкові та області пролунала повітряна тривога. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили: на місто з півночі летять безпілотники.

А вже о 01:58 додалася загроза застосування авіабомб, небезпека виникла і для Харкова.

Відбій тривоги пролунав о 02:10, а повторно її оголосили вже вранці – о 05:21. Однак цього разу регіон був “червоним” недовго – вже о 05:49 пролунав відбій. Недовго було і спокійно – о 05:51 через загрозу БпЛА залунали сирени.

Станом на 07:20 тривога триває. Інформації про “прильоти” у місті не було.