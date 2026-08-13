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Харків прикрашають до свят, плани ворога розкриті – підсумки 13 серпня

Оригінально 23:00   13.08.2026
Оксана Якушко
Харків прикрашають до свят, плани ворога розкриті – підсумки 13 серпня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 серпня.

Плани окупантів на Харківщині давно не секрет для ЗСУ й аналітиків

Це проблема для російського командування, вважає військовий оглядач Костянтин Машовець. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Піщане – Куп’янськ-Вузловий. Їхня мета – «розрізати» український плацдарм та поетапно знищити його частини. Також, констатує аналітик, війська РФ просунулись у бік Петропавлівки та Куп’янська. Росіяни, ймовірно, прагнуть поступово відрізати весь північно-східний кут області.

Тіла двох загиблих через ворожий удар не змогли вивезти з Козачої Лопані

 

Чоловіки 60 та 45 років загинули ще 11 серпня внаслідок прицільного удару FPV, розповів начальник МВА Вячеслав Задоренко. Чоловіки перебували на подвір’ї будинку у момент атаки. Через неможливість евакуації їх поховали на території приватного домоволодіння.

 

Харків прикрашають до Дня міста і Незалежності

 

Інсталяції монтують співробітники Центрального парку в саду Шевченка. Комунальники підкреслюють: використовують прикраси минулих років, але перероблені в іншому стилі. Також неподалік центрального фонтану змонтували екран – там планують показувати тематичні відео. Відзначити ці свята харків’яни зможуть у метро. У підземці з 19 по 24 серпня пройде низка заходів.

 

Майже щодня у липні на блокпостах при в’їзді до Харкова знаходили зброю і не лише

 

Загалом за цей час зафіксували двадцять два порушення, повідомили у п’ятій Слобожанській бригаді “Скіф”. Виявили 26 одиниць вогнепальної зброї, понад 2000 набоїв різних калібрів, три гранати та більше, ніж 250 вибухових пристроїв. Один випадок здивував не тільки гвардійців, а й водія “Опеля”, в авто якого знайшли трофейний російський автомат АК. Виявилось, що він придбав машину рік тому, а про “сюрприз” від попереднього власника не знав.

 

Підлітки все більше хочуть заробити до 18-ти

 

На Харківщині офіційно працюють 120 неповнолітніх, повідомляє ресурс «Опендатабот». Загалом за сім місяців цього року в Україні працевлаштували понад п’ять тисяч дітей. Найчастіше на роботу виходять підлітки 16 та 17 років. Лідирує за кількістю таких працівників Київ — понад 1600 підлітків, на другому місці Дніпровщина — 1100 юних працівників. Аналітики кажуть: молоддю дедалі більше цікавляться і самі роботодавці.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 13 серпня: 

Висотний медкомплекс хочуть побудувати на території шпиталю у Харкові – ХАЦ

П’ятеро жінок постраждали внаслідок авіаудару росіян по Ізюму (фото)

Підозрюваного у розбещенні 12-річної дівчинки затримали на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 серпня.".