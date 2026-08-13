Відновлення у Харкові: що вже зробили у будинку на проспекті Байрона (фото)

На проспекті Байрона у Харкові триває відновлення багатоквартирного будинку.

Внаслідок ворожої атаки там були пошкоджені опорна стіна, покрівля та перекриття між першим і другим поверхами. Також були вибиті вікна, а пожежа пошкодила балкон в одній із квартир, нагадали у Харківській міськраді.

«Фахівці вже завершили демонтаж аварійної опорної стіни та повністю відновили її цегляною кладкою. У квартирах і під’їздах виконали штукатурні роботи. Також будівельники відновили цоколь і відмостку будинку, відновили пошкоджений балкон і замінили вікна. На технічному поверсі утеплили конструкції та відремонтували вентиляційні канали. Крім того, спеціалісти демонтували пошкоджені дерев’яні елементи старої кроквяної системи та змонтували нову конструкцію даху», – розповіли у мерії.

Зараз там триває відновлення фасаду та покрівлі. Будівельники влаштовують нове покриття покрівлі загальною площею 500 кв. м.

Нагадаємо, демонтують п’ять поверхів будинку на Гвардійців-Широнинців, куди в неділю влучила російська «бандероль». Деталі повідомили в мерії. Першими прибрали конструкції, які могли становити загрозу для рятувальників, далі розчищали завали. Наразі виконали близько третини робіт.