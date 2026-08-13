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Евакуювались до Харківщини, а дитина загубилася: де знайшли хлопця

Суспільство 15:27   13.08.2026
Вікторія Яковенко
Евакуювались до Харківщини, а дитина загубилася: де знайшли хлопця

Харківські правоохоронці розшукали дитину. Виявилося, що він сів на електричку та поїхав до Полтави.

12 серпня надійшло повідомлення про зникнення хлопця 2014 року народження з міста Лозова, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Звернулася мати дитини, яку того дня разом із дітьми та співмешканцем евакуювали з міста Словʼянськ. Жінка розповіла, що під час перебування у місцевому супермаркеті разом із родиною хлопчик непомітно відділився від сім’ї та пішов у невідомому напрямку. Рідні намагалися знайти його самостійно, але марно. Ситуацію ускладнювало те, що мобільного телефону дитина із собою не мала”, – зазначили правоохоронці.

Поліцейські встановили, що хлопець сів на електропотяг та направився до Полтави. На пошуки дитини були орієнтовані підрозділи поліції в Полтаві. Копи зупинили хлопця на залізничній станції. Зі слів дитини, він їхав до своїх друзів.

Правоохоронці повернули хлопця додому та провели з родиною профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 15:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці розшукали дитину. Виявилося, що він сів на електричку та поїхав до Полтави.".