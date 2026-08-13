Одна ситуація здивувала: що намагалися провезти до Харкова у липні

У липні на блокпостах Харкова зафіксували 22 спроби протиправного перевезення зброї та наркотичних речовин, повідомили у 5-й Слобожанській бригаді “Скіф” НГУ.

За цей час виявили:

26 одиниць вогнепальної зброї,

понад 2000 набоїв різних калібрів,

три гранати,

1,2 кг вибухових речовин,

257 вибухових пристроїв.

За всіма цими випадками правоохоронці відкрили 12 кримінальних справ.

Як розповів начальник кінологічної служби Сергій Рідкокаша, липень був напруженим по всім напрямкам.

“Майже щоденно ми виявляли факти протизаконних спроб переміщення зброї, вибухових речовин, пристроїв та наркотичних речовин на всіх без виключення блокпостах, що розташовані на в’їздах у Харків”, – констатував Рідкокаша.

Зокрема, 20 липня близько 09:50 через Харків до Сум намагались перевезти арсенал зброї.

Випадок стався на блокпосту, що розташований на в’їзді у Харків з боку Чугуєва. Для перевірки зупинили авто Volkswagen Transporter, яка рухалась з іноземними номерами. Під час перевірки в салоні машини виявили: 16 автоматів АК та АКС, автоматичний гранатомет, два кулемети Калашникова, ствол зі ствольною коробкою АК74 та 450 набоїв різних калібрів.

“За словами водія, він планував перевезти вказану зброю у місто Суми. Звісно, жодних дозволів та документів на зброю та її переміщення правопорушник не мав. Тож, разом з арсеналом та автівкою, яка стала засобом скоєння правопорушення, він був переданий слідчо-оперативній групі Національної поліції України”, – розповіли в бригаді.

Також у липні стався випадок, який здивував не лише гвардійців, а й водія автівки Opel Сalibra, яку зупинили на блокпості “Високий”.

“Під час огляду транспортного засобу службова собака Слім настирливо спрацьовувала на заднє сидіння авто. Звісно, кінологи разом із представниками Національної поліції продовжили догляд та попросили водія зняти сидіння. Під ним у напіврозібраному вигляді був виявлений трофейний російський автомат АК. Надалі з’ясувалось, що водій Opel придбав авто рік тому. І схованка, про яку новий власник не знав, вже була в авто на час його продажу», – повідомили у бригаді.