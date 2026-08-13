Одна ситуация удивила: что пытались провезти в Харьков в июле

В июле на блокпостах Харькова зафиксировали 22 попытки противоправной перевозки оружия и наркотических веществ, сообщили в 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ.

За это время обнаружили:

26 единиц огнестрельного оружия,

более 2000 патронов различных калибров,

три гранаты,

1,2 кг взрывчатых веществ,

257 взрывных устройств.

По всем этим случаям правоохранители открыли 12 уголовных дел.

Как рассказал начальник кинологической службы Сергей Ридкокаша, июль был напряженным по всем направлениям.

«Почти ежедневно мы обнаруживали факты противозаконных попыток перемещения оружия, взрывчатых веществ, устройств и наркотических веществ на всех без исключения блокпостах, расположенных на въездах в Харьков», — констатировал Ридкокаша.

В частности, 20 июля около 09:50 через Харьков в Сумы пытались перевезти арсенал оружия.

Случай произошел на блокпосте, расположенном на въезде в Харьков со стороны Чугуева. Для проверки остановили автомобиль Volkswagen Transporter, который двигался с иностранными номерами. В ходе проверки в салоне машины обнаружили: 16 автоматов АК и АКС, автоматический гранатомет, два пулемета Калашникова, ствол со ствольной коробкой АК74 и 450 патронов разных калибров.

«По словам водителя, он планировал перевезти оружие в город Сумы. Конечно, никаких разрешений и документов на оружие и его перемещения у правонарушителя не было. Поэтому, вместе с арсеналом и автомобилем, который стал средством совершения правонарушения, он был передан следственно-оперативной группе Национальной полиции Украины», – рассказали в бригаде.

Также в июле произошел случай, который удивил не только гвардейцев, но и водителя автомобиля Opel Сalibra, который остановили на блокпосте «Высокий».

«При осмотре транспортного средства служебная собака Слим настойчиво сработала на заднее сиденье авто. Конечно, кинологи вместе с представителями Национальной полиции продолжили осмотр и попросили водителя снять сиденья. Под ним в полуразобранном виде был обнаружен трофейный российский автомат АК. Потом выяснилось, что водитель Opel приобрел автомобиль год назад. И тайник, о котором новый владелец не знал, уже был в авто на время его продажи», — сообщили в бригаде.