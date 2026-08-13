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Одна ситуация удивила: что пытались провезти в Харьков в июле

Общество 14:26   13.08.2026
Виктория Яковенко
Одна ситуация удивила: что пытались провезти в Харьков в июле Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

В июле на блокпостах Харькова зафиксировали 22 попытки противоправной перевозки оружия и наркотических веществ, сообщили в 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ.

За это время обнаружили:

  • 26 единиц огнестрельного оружия,
  • более 2000 патронов различных калибров,
  • три гранаты,
  • 1,2 кг взрывчатых веществ,
  • 257 взрывных устройств.

По всем этим случаям правоохранители открыли 12 уголовных дел.

что пытались ввезти в Харьков в июле
Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ
что пытались ввезти в Харьков в июле
Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

Как рассказал начальник кинологической службы Сергей Ридкокаша, июль был напряженным по всем направлениям.

«Почти ежедневно мы обнаруживали факты противозаконных попыток перемещения оружия, взрывчатых веществ, устройств и наркотических веществ на всех без исключения блокпостах, расположенных на въездах в Харьков», — констатировал Ридкокаша.

В частности, 20 июля около 09:50 через Харьков в Сумы пытались перевезти арсенал оружия.

Случай произошел на блокпосте, расположенном на въезде в Харьков со стороны Чугуева. Для проверки остановили автомобиль Volkswagen Transporter, который двигался с иностранными номерами. В ходе проверки в салоне машины обнаружили: 16 автоматов АК и АКС, автоматический гранатомет, два пулемета Калашникова, ствол со ствольной коробкой АК74 и 450 патронов разных калибров.

«По словам водителя, он планировал перевезти оружие в город Сумы. Конечно, никаких разрешений и документов на оружие и его перемещения у правонарушителя не было. Поэтому, вместе с арсеналом и автомобилем, который стал средством совершения правонарушения, он был передан следственно-оперативной группе Национальной полиции Украины», – рассказали в бригаде.

Также в июле произошел случай, который удивил не только гвардейцев, но и водителя автомобиля Opel Сalibra, который остановили на блокпосте «Высокий».

«При осмотре транспортного средства служебная собака Слим настойчиво сработала на заднее сиденье авто. Конечно, кинологи вместе с представителями Национальной полиции продолжили осмотр и попросили водителя снять сиденья. Под ним в полуразобранном виде был обнаружен трофейный российский автомат АК. Потом выяснилось, что водитель Opel приобрел автомобиль год назад. И тайник, о котором новый владелец не знал, уже был в авто на время его продажи», — сообщили в бригаде.

что пытались ввезти в Харьков в июле
Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ
что пытались ввезти в Харьков в июле
Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 14:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июле на блокпостах Харькова зафиксировали 22 попытки противоправной перевозки оружия и наркотических веществ, сообщили в 5-й Слобожанской бригаде «Скиф» НГУ.".