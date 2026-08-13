Все больше подростков выходят на работу: ситуация на Харьковщине

5015 подростков официально трудоустроились в Украине за 7 месяцев 2026 года, сообщает ресурс «Опендатабот» со ссылкой на Пенсионный фонд. В целом количество несовершеннолетних, желающих заработать до 18, растет, констатируют аналитики. На Харьковщине работает 120 подростков.

В общем, по данным ресурса, каждый третий трудоустроенный несовершеннолетний работает в Киеве — 1642 подростка. На втором месте Днепропетровщина – 1100 детей.

За время полномасштабной, кроме регионов активных боевых действий, уменьшилось количество трудоустроенных подростков в Житомирской области: −21%.

«Почти все это — дети в возрасте 16–17 лет, и только один ребенок 14–15 лет. В Work.ua отмечают, что с начала полномасштабного вторжения запрос работодателей на молодежь вырос. Так, по их данным, часть контактов, открытых в резюме кандидатов до 18 лет, выросла с 2,5% в 2021 году до 4,5% в 2025 году. В этом году тенденция продолжается», – отметили аналитики.

Они напомнили, что в Украине официально можно работать с 16 лет. В то же время, закон позволяет трудоустраивать и младших подростков. С 15 лет — с согласия одного из родителей. Ученики с 14 лет также могут выполнять легкую работу, которая не вредит здоровью и не мешает обучению, в свободное от учебы время и по согласию одного из родителей.