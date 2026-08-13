Пятеро людей пострадали в селе на Изюмщине после ударов БпЛА

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 13 августа около 05:00 россияне атаковали БпЛА село Вербовка в Изюмском районе.

По предварительной информации, по селу ударили реактивные беспилотники. Всего было два попадания – в нежилое здание и частный дом.

«Двое мужчин и две женщины получили взрывные ранения. Еще у одной жительницы диагностирована острая реакция на стресс. При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.