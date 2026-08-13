Live

Пятеро людей пострадали в селе на Изюмщине после ударов БпЛА

Происшествия 11:10   13.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро людей пострадали в селе на Изюмщине после ударов БпЛА

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 13 августа около 05:00 россияне атаковали БпЛА село Вербовка в Изюмском районе. 

По предварительной информации, по селу ударили реактивные беспилотники. Всего было два попадания – в нежилое здание и частный дом.

«Двое мужчин и две женщины получили взрывные ранения. Еще у одной жительницы диагностирована острая реакция на стресс. При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: На юге ВСУ освободили 26 населенных пунктов, убиты почти 10 тысяч россиян

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
Взрывы прогремели в Харькове: есть пострадавший (дополняется)
14.08.2026, 14:54
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
Новости Харькова — главное 14 августа: взрывы в городе, приговор матери
14.08.2026, 22:05
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
Пожилая женщина насмерть подорвалась на российской мине в Харьковской области
14.08.2026, 18:50
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
Приговор для матери и удар КАБами вблизи Алексеевки – итоги 14 августа
14.08.2026, 23:00
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет
14.08.2026, 15:27
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
15.08.2026, 08:07

Новости по теме:

15.08.2026
Сложно было на обоих направления – детали сообщили в Генштабе
14.08.2026
єВідновлення: сколько новых домов купили жители Харьковщины, данные ОВА
14.08.2026
Репостил публикации в поддержку Путина: подозревают айтишника в Харькове
14.08.2026
«Враг пытается закрепиться»: уничтожены две группы противника на Харьковщине
14.08.2026
Жара возвращается? Прогнозы синоптиков, пожарная опасность на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пятеро людей пострадали в селе на Изюмщине после ударов БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре установили, что 13 августа около 05:00 россияне атаковали БпЛА село Вербовка в Изюмском районе. ".