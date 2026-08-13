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П’ятеро людей постраждали у селі на Ізюмщині після ударів БпЛА

Події 11:10   13.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро людей постраждали у селі на Ізюмщині після ударів БпЛА

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 13 серпня близько 05:00 росіяни атакували БпЛА село Вербівка в Ізюмському районі. 

За попередньою інформацією, по селу вдарили реактивні безпілотники. Усього було два влучання – по нежитловій будівлі та приватному будинку.

Двоє чоловіків та дві жінки отримали вибухові поранення. Ще в однієї мешканки діагностовано гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 11:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі встановили, що 13 серпня близько 05:00 росіяни атакували БпЛА село Вербівка в Ізюмському районі. ".