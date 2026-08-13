П’ятеро людей постраждали у селі на Ізюмщині після ударів БпЛА

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 13 серпня близько 05:00 росіяни атакували БпЛА село Вербівка в Ізюмському районі.

За попередньою інформацією, по селу вдарили реактивні безпілотники. Усього було два влучання – по нежитловій будівлі та приватному будинку.

“Двоє чоловіків та дві жінки отримали вибухові поранення. Ще в однієї мешканки діагностовано гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.