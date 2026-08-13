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Готові платити до 150 тисяч гривень: кращі вакансії тижня на Харківщині

Суспільство 10:47   13.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Готові платити до 150 тисяч гривень: кращі вакансії тижня на Харківщині

Станом на 13 серпня на Харківщині є актуальними 2585 вакансій. Про це повідомили в обласній службі зайнятості, пишуть у ХОВА.

Найкращі вакансії тижня з високими зарплатами такі:

1. Вишкоелектромонтажник – 150 000 грн.
2. Директор фінансовий – 60 000 грн.
3. Спеціаліст-юрисконсульт – 50 000 грн.
4. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів – 40 000 грн.
5. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності – 35 000 грн.
6. Лікар-трансфузіолог – 32 000 грн.
7. Арматурник – 26 000 грн.
8. Кондитер – 25 000 грн.
9. Начальник виробничої лабораторії – 24 700 грн.
10. Технік-технолог з технології харчування – 20 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 10:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13 серпня на Харківщині є актуальними 2585 вакансій. Про це повідомили в обласній службі зайнятості, пишуть у ХОВА.".