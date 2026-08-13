Готові платити до 150 тисяч гривень: кращі вакансії тижня на Харківщині

Станом на 13 серпня на Харківщині є актуальними 2585 вакансій. Про це повідомили в обласній службі зайнятості, пишуть у ХОВА.

Найкращі вакансії тижня з високими зарплатами такі:

1. Вишкоелектромонтажник – 150 000 грн.

2. Директор фінансовий – 60 000 грн.

3. Спеціаліст-юрисконсульт – 50 000 грн.

4. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів – 40 000 грн.

5. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності – 35 000 грн.

6. Лікар-трансфузіолог – 32 000 грн.

7. Арматурник – 26 000 грн.

8. Кондитер – 25 000 грн.

9. Начальник виробничої лабораторії – 24 700 грн.

10. Технік-технолог з технології харчування – 20 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.