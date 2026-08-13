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Эвакуировались на Харьковщину, а ребенок потерялся: где нашли мальчика

Общество 15:27   13.08.2026
Виктория Яковенко
Эвакуировались на Харьковщину, а ребенок потерялся: где нашли мальчика

Харьковские правоохранители разыскали ребенка. Оказалось, что он сел на электричку и уехал в Полтаву.

12 августа поступило сообщение об исчезновении ребенка 2014 года рождения из города Лозовая, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Обратилась мать ребенка, которую в тот день вместе с детьми и сожителем эвакуировали из города Славянск. Женщина рассказала, что во время пребывания в местном супермаркете вместе с семьей мальчик незаметно отделился от семьи и ушел в неизвестном направлении. Родные пытались найти его самостоятельно, но безрезультатно. Ситуацию усложняло то, что мобильного телефона у ребенка с собой не было”, — отметили правоохранители.

Полицейские установили, что парень сел на электропоезд и направился в Полтаву. На поиски ребенка были ориентированы полицейские подразделения в Полтаве. Копы остановили мальчика на железнодорожной станции. По словам ребенка, он ехал к своим друзьям.

Правоохранители вернули парня домой и провели с семьей профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разыскали ребенка. Оказалось, что он сел на электричку и уехал в Полтаву.".