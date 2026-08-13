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С субботы начнет действовать новый запрет для рыбаков на Харьковщине: детали

Общество 16:12   13.08.2026
Виктория Яковенко
С субботы начнет действовать новый запрет для рыбаков на Харьковщине: детали

С 15 августа по 30 числа в Харьковской области будет действовать запрет на отлов раков в период их второй линьки.

«Малоподвижность и естественная незащищенность раков во время линьки, вместо того чтобы вызвать сочувствие и желание защитить, часто привлекает любителей легкой добычи. Но стоит ли ради нескольких раков на тарелке лишать наших детей возможности увидеть эти удивительные создания в природной среде? Законодательство Украины строго наказывает за такие нарушения», – сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Отлов раков во время запрета квалифицируется как грубое нарушение правил рыболовства в соответствии с частью 4 статьи 85 КУоАП и влечет штраф до 680 гривен. Кроме этого, за каждый незаконно добытый экземпляр рака придется возместить ущерб в размере 3332 грн.

«Особенно опасно масштабное браконьерство во время запрета. Если незаконные занятия рыбным или другим водным добывающим промыслом причинили существенный вред, оно квалифицируется по статье 249 УКУ. В этом случае браконьеру грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен или даже ограничение свободы сроком до трех лет», – отмечает рыбоохранный патруль.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 16:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 15 августа по 30 числа в Харьковской области будет действовать запрет на отлов раков в период их второй линьки.".