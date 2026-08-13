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Із суботи починає діяти нова заборона для рибалок на Харківщині: подробиці

Суспільство 16:12   13.08.2026
Вікторія Яковенко
Із суботи починає діяти нова заборона для рибалок на Харківщині: подробиці

З 15 серпня до 30 числа у Харківській області діятиме заборона на вилов раків у період їх другої линьки.

«Малорухливість і природна незахищеність раків під час линьки, замість того щоб викликати співчуття та бажання захистити, часто приваблює любителів легкої здобичі. Але чи варто заради кількох раків на тарілці позбавляти наших дітей можливості побачити цих дивовижних створінь у природному середовищі? Законодавство України суворо карає за такі порушення», – повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Вилов раків під час заборони кваліфікується як грубе порушення правил рибальства відповідно до частини 4 статті 85 КУпАП і тягне за собою штраф до 680 гривень. Крім цього, за кожен незаконно добутий екземпляр рака доведеться відшкодувати збитки у розмірі 3332 грн.

«Особливо небезпечним є масштабне браконьєрство під час заборони. Якщо незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом заподіяло істотну шкоду, воно кваліфікується за статтею 249 ККУ. У цьому випадку браконьєру загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень або навіть обмеження волі на строк до трьох років», – зазначає рибоохоронний патруль.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 15 серпня до 30 числа у Харківській області діятиме заборона на вилов раків у період їх другої линьки.".