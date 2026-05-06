Live

Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині

Події 18:00   06.05.2026
Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині

Правоохоронці зафіксували незаконний вилов риби на річці Оріль у Берестинському районі, повідомляє Нацполіція.

Ловив рибу великими масштабами 60-річний місцевий мешканець.

Під час перевірки поліціянти вилучили риболовне приладдя та незаконно виловлену рибу: 71 екземпляр карася сріблястого, 3 щуки та 2 екземпляри карася золотого, занесеного до Червоної книги України. Загальна вага улову склала близько 20 кілограмів.

Сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить понад 128 тисяч гривень.

За цим фактом поліціянти відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

Читайте також: “Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків

Популярно
Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині
Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині
06.05.2026, 18:00
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
“Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
06.05.2026, 11:00
Ще один фонтан запрацював у Харкові: де саме
Ще один фонтан запрацював у Харкові: де саме
06.05.2026, 17:37
Харків знову під атакою: у місті – пожежа, є постраждалі (фото)
Харків знову під атакою: у місті – пожежа, є постраждалі (фото)
06.05.2026, 16:19
Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 6 травня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
06.05.2026, 16:44
Ракетний удар по Мерефі 4 травня: імена загиблих назвали у громаді (фото)
Ракетний удар по Мерефі 4 травня: імена загиблих назвали у громаді (фото)
06.05.2026, 14:20

Новини за темою:

19.04.2026
На 300 тисяч гривень наловив риби – браконьєра затримали на Харківщині
03.03.2026
Риби на понад 250 тисяч грн наловили браконьєри на Харківщині
18.07.2025
Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав
28.04.2025
Порибалив на майже 152 тис. грн – поліція піймала браконьєра на Харківщині
17.04.2025
Збитки – майже 50 тисяч: на Харківщині піймали браконьєра з рибою та раками


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 18:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зафіксували незаконний вилов риби на річці Оріль у Берестинському районі, повідомляє Нацполіція.".