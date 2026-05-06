Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині

Правоохоронці зафіксували незаконний вилов риби на річці Оріль у Берестинському районі, повідомляє Нацполіція.

Ловив рибу великими масштабами 60-річний місцевий мешканець.

Під час перевірки поліціянти вилучили риболовне приладдя та незаконно виловлену рибу: 71 екземпляр карася сріблястого, 3 щуки та 2 екземпляри карася золотого, занесеного до Червоної книги України. Загальна вага улову склала близько 20 кілограмів.

Сума завданих державі збитків, за попередніми підрахунками, становить понад 128 тисяч гривень.

За цим фактом поліціянти відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.