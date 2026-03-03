Live

Риби на понад 250 тисяч грн наловили браконьєри на Харківщині

Події 16:03   03.03.2026
Оксана Якушко
Риби на понад 250 тисяч грн наловили браконьєри на Харківщині

Двоє чоловіків ловили рибу сітками під час нересту на Оскольському водосховищі, повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

28 лютого 2026 року державні інспектори виявили двох громадян, що ловили рибу шістьма сітками з льоси у період нересту щук на Оскільському водосховищі біля села Комарівка Ізюмського району.

У такий спосіб чоловіки вловили 49 щук. Виловлені рибини мали ікру. Також у сітках були і такі види риб: карась сріблястий – 25 екз., лящ – 13 екз., короп – 5 екз., окунь – 1 екз. Загальна вага незаконно виловленої риби склала 119 кг.

Цими діями браконьєри завдали збитки рибному господарству України на суму 252 586 грн. Сітки та виловлену рибу вилучили На осіб склали адмінпротоколи.

Автор: Оксана Якушко
