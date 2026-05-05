Росіяни просунулися на одному з напрямків у Харківській області – DeepState

DeepState оновила карту — на ній зафіксовано просування російських військ на Куп’янському напрямку.

“Ворог просунувся поблизу Піщаного”, – повідомляє DeepState.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 20 загиблих внаслідок ударів РФ 5 травня по Запоріжжі, Краматорську та Дніпру. По центру Краматорська прилетіли три фугасні бомби, по Запоріжжю вдарили КАБами, по Дніпру – ракетами. У Запоріжжі 12 загиблих і не менше 20 мешканців міста отримали поранення, після удару по центру Краматорську 5 загиблих, 12 поранених, у Дніпрі – 3 загиблих і 9 поранених.