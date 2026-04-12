Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState
Зображення створене ШІ
Черговий злочин скоїли військовослужбовці РФ у прикордонні Харківської області. Те, що сталося, зафіксував дрон.
“Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни — розстріляно чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині”, – заявили аналітики групи DeepState.
Ветеринарне знаходиться на півночі від Харкова – неподалік Козачої Лопані, біля самого держкордону. Осінтери опублікували у своєму телеграм-каналі відео трагедії, зняте дроном.
На цю українську позицію окупанти вийшли через сусідів, зазначили у DeepState.
“На жаль, після взяття в полон чотирьох військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ вони були розстріляні”, – повідомили аналітики.
- Категорії: Події, Фронт, Харків; Теги: DeepState, війна, новини Харкова
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 08:05;