Росіяни розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState

Події 08:05   12.04.2026
Оксана Горун
Черговий злочин скоїли військовослужбовці РФ у прикордонні Харківської області. Те, що сталося, зафіксував дрон.

“Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни — розстріляно чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині”, – заявили аналітики групи DeepState.

Ветеринарне знаходиться на півночі від Харкова – неподалік Козачої Лопані, біля самого держкордону. Осінтери опублікували у своєму телеграм-каналі відео трагедії, зняте дроном.

На цю українську позицію окупанти вийшли через сусідів, зазначили у DeepState.

“На жаль, після взяття в полон чотирьох військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ вони були розстріляні”, – повідомили аналітики.

