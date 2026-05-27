Харків готується до останнього дзвоника і випускних: як пройдуть свята
Вже цієї п’ятниці, 29 травня, у школах Харкова пролунає останній дзвоник. Свято проведуть на безпечних локаціях офлайн, повідомила під час брифінгу директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
«Ми намагаємося зробити так, щоб на кожній безпечній локації було два-три свята. Ми запрошуємо на ці свята не тільки тих, хто навчався офлайн, а й усіх охочих. А для тих, хто перебуває поза межами міста – дзвінок пролунає онлайн», – зазначила Деменко.
Також місто готується і до випускних. Цьогоріч їх буде 15, розповіли у мерії.
«Кожний район в безпечному укритті ХНАТОБу буде проводити випускні. Це будуть 15 випускних, бо у деяких районів більше випускників, у деяких менше. І тому всі випускники, які перебувають у Харкові, і їхні батьки, матимуть можливість відвідати випускні. Це буде для них свято. Всі райони до цього готуються», – сказала Деменко.
Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 15:54;