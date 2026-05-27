Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові

В облуправлінні ДСНС розповіли: близько 00:30 отримали повідомлення про пожежу в Харкові. Як виявилося, горіла багатоповерхівка на вулиці Гвардійців-Широнінців у Салтівському районі.

Прибувши на місце, рятувальники встановили: на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку спалахнула кімната.

“На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Під час проведення розвідки у задимленій зоні рятувальники виявили двох мешканців. Їх негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя. Внаслідок пожежі постраждали двоє інших людей“, – зазначили рятувальники.

Люди отруїлися чадним газом, їх госпіталізували. Попередньо, причиною займання стало коротке замикання в електромережі.