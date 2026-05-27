Live

Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові

Події 09:37   27.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові

В облуправлінні ДСНС розповіли: близько 00:30 отримали повідомлення про пожежу в Харкові. Як виявилося, горіла багатоповерхівка на вулиці Гвардійців-Широнінців у Салтівському районі.

Прибувши на місце, рятувальники встановили: на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку спалахнула кімната.

Пожежа у Харкові 27 травня

На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Під час проведення розвідки у задимленій зоні рятувальники виявили двох мешканців. Їх негайно вивели на свіже повітря, врятувавши життя. Внаслідок пожежі постраждали двоє інших людей“, – зазначили рятувальники.

Пожежа у Харкові 27 травня

Люди отруїлися чадним газом, їх госпіталізували. Попередньо, причиною займання стало коротке замикання в електромережі.

Читайте також: Троє людей постраждали у побутових пожежах на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові
Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові
27.05.2026, 09:37
Нічний “приліт” у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура
Нічний “приліт” у Харкові: пошкоджена цивільна інфраструктура
27.05.2026, 07:10
Двоє постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
Двоє постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
27.05.2026, 08:55
Новини Харкова — головне за 27 травня: удар по Харкову, атаки РФ
Новини Харкова — головне за 27 травня: удар по Харкову, атаки РФ
27.05.2026, 08:51
Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 травня 2026: яке свято та день в історії
27.05.2026, 06:00
Троє людей постраждали в побутових пожежах на Харківщині
Троє людей постраждали в побутових пожежах на Харківщині
27.05.2026, 08:23

Новини за темою:

24.05.2026
Недобудований храм горів у неділю ввечері в Харкові (фото)
06.04.2026
Пожежним вдалося врятувати будинок від загоряння в Чугуївському районі (фото)
01.04.2026
Нічна пожежа на Салтівці: палав магазин (фото)
02.03.2026
Гололобов: у Малій Данилівці в пожежі загинула людина
21.02.2026
Пожежа в центрі Харкова, удар по Чугуєву, наркоторгівля – підсумки 21 лютого


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє людей отруїлися чадним газом під час пожежі в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 09:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС розповіли: близько 00:30 отримали повідомлення про пожежу в Харкові. ".